С 10 февраля по 10 марта 2010 года каждый купивший мобильный телефон из новой коллекции Nokia Illuvial Pink в розничной сети «Связной», а также Интернет-магазине www.svyaznoy.ru на всей территории РФ может принять участие в акции и выиграть поездку на двоих в одну из стран Латинской Америки!