Последние пресс-релизы

21.08.2020
Бизнес и финансы
Скидка 35% при оплате покупок в интернет-магазине ИЛЬ ДЕ БОТЭ картой Банка Русский Стандарт
​Банк Русский Стандарт и известный магазин косметики-парфюмерии ИЛЬ ДЕ БОТЭ запустили совместную акцию. Так, обладатели карт банка смогут воспользоваться скидкой 35% при оплате покупок картой банка на сайте iledebeaute.ru.
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2021.08
21.08.2020
События
Определены победители корпоративного и личного рейтинга IX Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2020»
30 июля завершился IX Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего». Оргкомитет форума «Инженеры будущего – 2020» завершил подсчёт баллов участников корпоративного и личного рейтинга,и 11 августа стали известны победители.
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2021.08
21.08.2020
События
УГАТУ посетила делегация АО «РКЦ «Прогресс» из г. Самары
19 августа Уфимский государственный авиационный технический университет (входит в ОООР «Союз машиностроителей России») посетила делегация АО «РКЦ «Прогресс» из г. Самары в составе начальника административного управления Осипчука А.И. и начальника протокольного отдела Дементьевой О.В.
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Недвижимость

21.08.2020
Недвижимость
Управление Росреестра по Красноярскому краю информирует! Внесены изменения в законодательство по вопросам государственной кадастровой оценки
Опубликован Федеральный закон от 31.07.2020 №269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственной кадастровой оценки», вступивший в силу 11 августа 2020 года. Законом от 31.07.2020 №269-ФЗ внесены существенные изменения в Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о ГКО).
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20.08.2020
Недвижимость
Достоверную информацию можно получить только на официальном сайте Росреестра
Управление Росреестра по Красноярскому краю напоминает о том, что единственным официальным сайтом ведомства в сети интернет является: www.rosreestr.ru. Иные ресурсы с аналогичным дизайном и символикой Росреестра вводят в заблуждение граждан, которые стремятся получить государственные услуги Росреестра в электронном виде
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19.08.2020
Недвижимость
​Как развивалась инфраструктура жилых кварталов Группы ПСН в первом полугодии 2020 года
В трех ЖК комфорткласса (микрорайон «Домашний», ЖК SREDA и ЖК «Гринада») продолжают открываться новые инфраструктурные объекты для жителей. Общая площадь всех помещений для коммерческого назначения в этих проектах составляет порядка 12 тыс. кв. м.
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2014.08
14.08.2020
Недвижимость
На основе ЕГРН будет составлен перечень домов, расположенных в границах зон чрезвычайных ситуаций
На основе ЕГРН будет составлен перечень домов, расположенных в границах зон чрезвычайных ситуаций
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Образование

04.08.2020
Образование
7 и 12 августа состоятся вебинары об особенностях подготовки документов для кадастрового учета
7 и 12 августа состоятся вебинары об особенностях подготовки документов для кадастрового учета
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2029.07
29.07.2020
Образование
В РГГУ студенты изучают ЭДО «в облаке»
Для проведения практических занятий в Институте информационных наук и технологий безопасности РГГУ были использованы решения ЭОС в облачной инфраструктуре.
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За неделю

02.02.2012
«ПрофБрусДом» представляет кредит на строительство загородного дома от Кредит Европа Банка
Специализированные кредитные продукты банков на строительство загородного дома, сравнительно недавно появившиеся на рынке, стремительно завоевывают популярность у потребителей.
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12.02.2010
«Связной» объявляет о начале акции – «Романтическое путешествие в Латинскую Америку»!
С 10 февраля по 10 марта 2010 года каждый купивший мобильный телефон из новой коллекции Nokia Illuvial Pink в розничной сети «Связной», а также Интернет-магазине www.svyaznoy.ru на всей территории РФ может принять участие в акции и выиграть поездку на двоих в одну из стран Латинской Америки!
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20.04.2012
Машиноместа в мкр. «Царицыно»: дешевле просто не бывает!
Компания «НДВ-Недвижимость», эксклюзивный реализатор проекта, ввела уникальную акцию в мкр. «Царицыно» - «Дешевле только даром». В её рамках приобрести машиноместа в подземных паркингах можно по беспрецедентной цене от 400 000 рублей!
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Автомобили

2014.08
14.08.2020
Автомобили
Постоянное повышение качества обслуживания клиентов – приоритет деятельности Fresh Auto
В августе в сети автосалонов Fresh Auto подвели итоги корпоративного конкурса «Лучшая команда в обслуживании». В соревновании приняли участие более 20 команд - отделов продаж и оценки филиалов компании. Уже шестой раз подряд победителем стала команда Краснодара.
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2014.08
14.08.2020
Автомобили
​«Грузовичкоф» выплатит сегодня 21 купон по 2 выпуску облигаций
Начисление купонного дохода по бондам серии БО-П02 (ISIN код: RU000A0ZZV03) производится по фиксированной ставке 15% годовых, что составляет 123,29 руб. за одну бумагу номиналом 10 тысяч руб. и 493 160 руб. за весь выпуск объемом 40 млн руб.
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2012.08
12.08.2020
Автомобили
​Начислен доход по 14 купону 3 выпуска сервиса «Грузовичкоф»
Ставка купонного дохода по данной эмиссии установлена на уровне 15% годовых, что обеспечивает инвесторам ежемесячную выплату по 123,29 рубля за одну бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч рублей.
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03.08.2020
Автомобили
РГС Банк и Mastercard запустили акцию «100% кэшбэк за полный бак»
РГС Банк и международная платежная система Mastercard запустили совместную акцию для автомобилистов. С 3 августа по 31 октября достаточно оплачивать кредитной Дорожной картой РГС Банка свои покупки, в том числе на АЗС, и получить возможность возместить 100% трат за полный бак топлива.
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Спорт

2023.07
23.07.2020
Спорт
«Это профанация». Бывшим игрокам «Тосно» отказывают в выдаче званий мастеров спорта
Бывший генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил корреспонденту «РБ-Спорт», что Министерство спорта РФ отказывает экс-игрокам команды в выдаче званий «Мастеров спорта России» из-за отсутствия у них более низких разрядов.
Просмотрено 45 раз
14.07.2020
Спорт
Лунев не сыграет со «Спартаком»
Как стало известно «РБ-Спорт», вратарь «Зенита» Андрей Лунев, скорее всего, не сыграет со «Спартаком» в 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет 19 июля на «Газпром Арене», начало – в 18:30 (мск).
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2013.07
13.07.2020
Спорт
Агент: Венгер был готов идти в «Локомотив», но система клуба показалась ему слишком сложной
Шандор Варга, известный агент и близкий друг французского тренера Арсена Венгера, рассказал корреспонденту «РБ-Спорт» о переговорах специалиста с московским «Локомотивом».
Просмотрено 60 раз
10.07.2020
Спорт
«Это профанация». Бывшим игрокам «Тосно» отказывают в выдаче званий мастеров спорта
Бывший генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил корреспонденту «РБ-Спорт», что Министерство спорта РФ отказывает экс-игрокам команды в выдаче званий «Мастеров спорта России» из-за отсутствия у них более низких разрядов.
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СМИ

06.08.2020
СМИ
Командующий Уральским округом Росгвардии инспектирует подразделения ведомства в Югре
Группа офицеров управления Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством командующего оперативно-территориальным объединением генерал-полковника Александра Попова проверяет готовность ОМОН, СОБР, подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре к выполнению служебно-боевых задач по предназначению.
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2015.07
15.07.2020
СМИ
«Благодарность врачам»: красками Sadolin нарисовали мурал на фасаде больницы во Львове
Ко дню медицинского работника на фасаде операционного блока львовской клинической больницы скорой медицинской помощи открыли мурал «Благодарность врачам». На Мурали изображено врача. Ее портрет со словами благодарности рисует мальчик. Рядом - девочка, запускает воздушного змея. Соединяет их кардиограмма жизни.
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Политика

29.04.2020
Политика
Магистры политологии - офицеры информационных и гибридных конфликтов
​Руководитель Частной Разведывательной Компании «Р-Техно» Роман Ромачев принял участие в подготовке магистрантов Севастопольского Государственного Университета по специальности «Информационные и гибридные конфликты». Роман Владимирович провел практический курс и серию тренингов на тему «Управление разведывательными операциями в условиях информационной и гибридной войны».
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Интернет

204.08
04.08.2020
Интернет
В Москве начнёт работу единая информационная площадка для людей с инвалидностью
Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» создаёт портал помощи «Маршрут защиты» для людей с инвалидностью и членов их семей: doctorlizahelp.ru Он призван стать единой информационной площадкой для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не знающих в какие организации обратиться за помощью, на какие права и государственные меры поддержки можно рассчитывать в каждой конкретной ситуации. Проект реализуется в рамках Гранта Мэра Москвы для
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Производство

21.08.2020
Производство
«Автобан» заключил контракт на реконструкцию участка дороги Р-402 Тюмень – Омск стоимостью 3 млрд рублей
«Автобан» заключил контракт на реконструкцию участка дороги Р-402 Тюмень – Омск стоимостью 3 млрд рублей
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Детям

2015.06
15.06.2020
Детям
EXMO поможет детским домам и приютам
Криптовалютная биржа EXMO запустила сбор средств на благотворительный проект, направленный на оказание помощи детским домам и приютам.
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